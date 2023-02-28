В своем Twitter-аккаунте советник главы Офиса Зеленского заявил, что немедленное прекращение огня является бомбой замедленного действия, информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, на немедленном прекращении огня в Украине настаивает Российская Федерация. Страна-агрессор таким способом рассчитывает «заморозить конфликт», удержать оккупированные территории и набрать военную мощь.

Подоляк отметил, что за 9 лет войны с РФ Украина узнала кровавую цену «прекращения огня», поэтому ни о каких «мирных планах» не может быть и речи до вывода российских войск.

Напомним, что Китай представил свой мирный план для Украины. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложениями Пекина относительно прекращения войны, поскольку он не указал главный шаг для России – вывод войск.