В интервью «Голосу Америки» начальник украинской военной разведки сообщил, что Сербия, на которую возлагала Москва большие надежды, во время полномасштабного вторжения в Украину отказалась передавать РФ вооружение, информирует «НБН».

По словам Буданова, почти единственной страной, которая действительно передает для армии Путина более-менее серьезное оружие, является Иран. Появлялась информация о том, что Россия получала что-то-то от КНДР, однако у Украины нет подтверждения этому.

Глава ГУР МОУ добавил, что Кремль сейчас пытается приобрести что-угодно и где-угодно, поскольку у ВС РФ существенные проблемы. Москва пытается масштабно приобрести оружие через третьи страны, например, Мьянму.

«Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на данный момент», — отметил начальник военной разведки.

Напомним, что ранее появилась информация о возможных поставках дронов из Китая в РФ. В Пекине отреагировали на соответствующие слухи.