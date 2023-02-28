О том, к каким заявлениям должны обязательно прислушаться в Вашингтоне, если хотят чтобы РФ неукоснительно выполняла СНВ-3, пишет «НБН», ссылаясь на открытый «месседж» от пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, опубликованный в издании «Sky News».

В частности, в Кремле уверены, что в первую очередь, должно измениться «отношение коллективного Запада» к Российской Федерации. Также, Песков полагает, что:

«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой».

Помимо вышеописанного, спикер Путина считает — любая поддержка Украины техникой или боеприпасами со стороны стран-членов НАТО означает, что они «действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги».

Напомним, что не так давно, в Совете федерации РФ, был принят так называемый «Закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях».

Ранее наш информационный портал писал, что могут новейшие разведывательные системы, которые Германия прислала в Украину.