Как информирует «НБН», комментируя данное видео, Тарас Чорновил написал в Телеграм, что в России и далее продолжают играться в качели со своими попытками ядерного шантажа. Изначально, как отмечает политик, Путин фактически выводит РФ из договора о стратегических наступательных вооружений, а также рассказывает о возобновлении ядерных испытаний. А после этого была целая масса каких-то утверждений, что это ничем не завершиться.

«Но сейчас Путин вновь вывел проветрить свои «Ярсы», специально прокатали их по улицам Москвы и даже телеканалы собрали, чтобы те аккуратно сняли все. Однако вновь начали говорить, что это будут проводиться тренировки к параду на 9 мая. В действительности же, сейчас вовсе все не угрожающе выглядит. Особенно в данном случае актуальны следующие слова: «Собака, которая много лает, редко кусает».

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Ходжес высказал уверенность в том, что РФ не готова применить ядерное оружие.