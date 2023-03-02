Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что поездка самопровозглашенного главы Беларуси в столицу КНР имеет не только экономические, но и политические цели, информирует «НБН».

В Институте изучения войны напомнили, что белорусский диктатор и китайский президент подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций РФ путем направления помощи КНР в РБ.

Военные эксперты считают, что Лукашенко хочет поддержать свои давние усилия по развитию экономического влияния Поднебесной в своей стране, чтобы застраховать Беларусь от усиления «интеграции» с Россией.

Нелегитимный президент ищет поддержки Пекина и одновременно с этим предпринимает попытки отсрочить поглощение РБ страной-оккупантом через Союзное государство.

Ранее аналитики ISW рассказали, на что пойдет Лукашенко, чтобы избежать прямого участия Беларуси в войне против Украины.