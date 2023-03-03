Выступая на ежегодной геополитической конференции в Индии, глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора напомнил, что «Группа двадцати» в 1991 году была сформирована на уровне министров финансов и директоров центральных банков.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам Лаврова, через 17 лет она стала саммитом «Большой двадцатки», где «всем было наплевать на все», кроме обсуждения темы макроэкономической политики и финансов. Однако в этом году встреча на высшем уровне имела другую повестку дня.

Руководитель МИД РФ добавил, что, когда его страна после многих лет предупреждений начала «защищаться», страны G20 «ничто не интересует, кроме Украины».

«Это позор», — возмутился соратник Путина.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел ФРГ обратилась к Лаврову на саммите G20, призвав РФ прекратить нарушать международный порядок.