В интервью немецкому новостному каналу N-tv Штрак-Циммерманн косвенно обвинили бывшую главу правительства Германии в соучастии в нападении РФ на Украину, информирует «НБН».

Чиновница напомнила, что в 2008 году государства НАТО обещали Киеву скорейшее вступление Украины в Альянс. Однако проект постиг провал из-за позиции Меркель и тогдашнего французского президента Николя Саркози.

Экс-канцлер ФРГ и бывший глава Франции тогда выступили против членства Украины в Организации Североатлантического договора «из уважения» к России.

Штрак-Циммерманн добавила, что по этой причине Берлин должен стоять на стороне Украины в борьбе с российскими оккупантами, в частности, поставлять ей оружие.

Напомним, что в конце прошлого года Меркель в интервью в очередной раз встала на защиту своей политики в отношении страны-агрессора. Она заявила, что не будет участвовать в установлении мира в Украине.