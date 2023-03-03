О том, почему в России отказались от планов касательно незамедлительного ремонта или восстановления этих трубопроводов, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Напомним, что каждый из этих двух «Северных потока», состоят из нескольких труб, которые были проложены российским «Газпромом» по дну Балтийского моря, с целью перекачки в Германию 110 млрд кубометров природного газа/ежегодно. В сентябре 2022-го года, три трубы из четырех были разорваны по причине необъяснимых взрывов, и только одна из труб второго «Северного потока» осталась без повреждений.

Впрочем, из-за растущей напряженности в отношениях Кремля и Запада, вызванной вторжением России в Украину, первый «Северный поток» тоже был остановлен, без намерений запустить его двойник.

В «Газпроме» заявляли, что существует техническая возможность для ремонта разорванных трубопроводов, но два источника информации, располагающие планами РФ, сказали – в Москве не видят никакой перспективы улучшения отношений с «коллективным Западом» в ближайшем будущем, то есть эти трубопроводы уже не пригодятся.

В частности, согласно первому российскому источнику — в России считают проект полностью «похороненным», и ремонт поврежденных трубопроводов не ко времени: оборудование будет законсервировано до возможной реактивации в лучшем будущем.

Иной источник, ознакомленный с планами, подтвердил — некие заинтересованные стороны перешли к рассмотрению возможности консервации: предполагается герметизация разорванных концов и покрытие труб специальным составом, который предотвратит дальнейшую коррозию от морской воды.

В Кремле уверены, что если сжиженный природный газ, поставляемый морем из Соединенных Штатов, который в Европе используется в качестве компенсации объемов российских поставок, станет значительно дороже, то в ЕС могут снова быть готовы к закупкам «голубого топлива» у РФ.

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