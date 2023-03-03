В эфире «24 канала» советник главы ОПУ прокомментировал трехдневный визит самопровозглашенного главы Беларуси в КНР. По его словам, Лукашенко – очень хитрый человек, который четко понимает, как расставлены акценты в этой войне, информирует «НБН».

Подоляк убежден, что нелегитимный президент РБ отправился в Пекин не для того, чтобы что-то выпросить для главы Кремля Владимира Путина у китайского лидера Си Цзиньпина.

Представитель Офиса Зеленского заметил, что Лукашенко делает пропагандистские заявления, но поступает иначе. Он считает, что диктатор пошел по стопам главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Чиновник предположил, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет иметь не только «равные» отношения с Российской Федерацией, но и определенные отношения с КНР, чтобы гарантировать себе некоторые неприкосновенные возможности.

Ранее визит Лукашенко в Китай прокомментировали в Институте изучения войны. Аналитики рассказали, какую выгоду диктатор ищет в Пекине.