Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на немецкое издание «Spiegel«

Глава концерна Армин Паппергер заявляет, что на территории Украины может быть построен завод Rheinmetall, который будет специализироваться на производстве танков.

По словам Паппергера такой завод в среднем, за год может производить около 400 основных боевых танков «Panther». Также глава концерна сообщил, что на данный момент ведутся переговоры, которые являются многообещающими.

Помимо этого, Армин Паппергер считает, что для победы Украины в войне против Российской Федерации стране необходимо от 600 до 800 танков и даже в случае, если Бундесвер отдаст 300 танков Leopard 2, то этого всё равно будет мало.

Напомним, что ранее в сети появилось видео обучения украинских военных принципам работы с танками Leopard.