Как сообщает «НБН«, с соответствующим заявлением выступила спикер Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Эжриэнн Уотсон.

«Этот отчет NYT совет национальной безопасности не может подтвердить», — сказано в тексте сообщения.

Также Уотсон добавила, что автор публикации лично признал, что анонимные заявления в статье не поступали из рассекреченных разведывательных данных, которые предоставило американское правительство. Кроме того, источники издания не имели права говорить от имени правительства США.

Напомним, что в сентябре прошлого года произошли взрывы на трассе газопроводов «Северный поток». Несколько дней назад издание The New York Times сославшись на источники в американской разведке проинформировало, что к диверсии на газопроводах Северный поток в Балтийском море якобы причастны «проукраинские группы». Данную информацию уже опроверг глава Минобороны Алексей Резников. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока неизвестно, кто причастен к диверсии на «Северные потоки», сейчас расследование продолжается.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Подоляк отреагировал на информацию об украинском следе в подрыве на «Северном потоке».