Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на индийское издание «Firstpost«.

В источнике сообщается о том, что пакистанская сторона предложила передать Украине 44 единицы танков Т-80УД, которые были куплены Пакистаном ещё в 90-ых годах. В обмен на предоставление вооружения для Украины Пакистан хочет получить финансовую поддержку от западных стран.

Ранее Пакистан уже предоставлял в Украину различные снаряды, которые украинская армия использует в боях против армии РФ, кроме того, известно, что военную помощь Украине пакистанская сторона предоставляет либо самолётами, либо же через порты Германии и Польши.

Сами же власти Пакистана отрицают предоставление военной помощи для Украины.

Помимо этого, известно, что российская сторона пытается помешать Украине получить 44 танка от Т-80УД от пакистанской стороны, местные власти даже предложили Пакистану 50 тысяч тонн пшеницы взамен на то, чтобы те не давали Украине танки. Кроме того, известно что российские представители попросили Китай оказать влияние на Пакистан в контексте передачи вооружения для Украины.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров озвучил «важную» причину почему РФ не садится за стол переговоров с Украиной.