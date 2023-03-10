Как сообщает «НБН«, об этом в интервью пропагандистскому Первому каналу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы утверждаем, что не отказываемся от переговоров не из-за того, что умоляем украинскую сторону о переговорах. Сейчас, с нашей точки зрения, нет никакой возможности для переговоров, однако мы все время подчеркиваем на фоне постоянных заявлений, что, мол, «так плохо, что Россия не заинтересована в переговорах», — высказался Лавров.

Дальше дипломат отметил, что вся проблема якобы заключается в позиции президента Украины Владимира Зеленского.

«Кто-то хотя бы прочитал, о чем говорит Зеленский? Кто упомянул о подписании им в сентябре указа, который запрещает вести переговоры», — сказал российский министр.

В отдельности он напомнил, как украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о том, что украинская сторона не видит повода для переговоров по прекращению войны с российским правителем Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Сергей Лавров пожаловался на страны «Большой двадцатки» из-за Украины.