Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины, предавший нашу страну, Олег Царев.

Дословно из сообщения предателя Царева:

«Я вам сейчас расскажу о том, о чем ранее никому больше не рассказывал. В моих руках был документ, который разработали аналитики «Партии регионов». В нем рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича».

Согласно мнению Олега Царева, такого рода сценарий имел все шансы на реализацию «благодаря дружеским отношениям с Россией» и «росту экономики».

Экс-депутат, бежавший из подконтрольной Кабинету министров территории Украины, продолжил:

«И тогда бы нарисовался план, согласно которому Олег Тягнибок, который получал деньги, в частности, из кассы «Партии регионов», стал бы выступать за сепаратизм. Он бы добивался отторжения нескольких западных областей Украины в автономные регионы, которые не поддерживали бы центральную власть. Ну а уже центральной власти пришлось бы, «скрепя зубами», согласиться на это».

Напомним, ранее Олег Царев признал, что планы Кремля по захвату Украины полностью провалены.