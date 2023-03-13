О том, что народные депутаты наконец задумались о переименовании текущего политического режима страны-агрессора на «рашизм», с одновременным осуждением Кремля и его идеологических практик, как тоталитарных и человеконенавистнических, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект № 9101, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что этот проект закона пока только внесен на рассмотрение, и пояснительная записка к документу отсутствует. Однако уже можно понять, что «рашизм» — это синтез из нескольких слов, таких как Россия и фашизм, то есть попросту — российский фашизм.

Вероятно, это отсылка к одному из обращений Президента Украины Владимира Зеленского, в котором лидер нашей страны отмечал — «то, что делает Россия, это не просто нацизм, а «рашизм»», и подобное новое понятие будет внесено в учебники истории.

Ранее наш информационный портал писал, что Украина хочет переименовать РФ в Московию.