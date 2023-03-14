Издание LB.ua, ссылаясь на свои источники пишет, что уже в среду, 15 марта, Гайдай может сообщить об уходе из Луганской ОВА. По информации собеседников журналистов, отставка чиновника связана с новым назначением, информирует «НБН».

Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане. Астана должна предоставить агреман на назначение нового посла после 19 марта, когда состоятся внеочередные парламентские выборы.

Соответствующую информацию в своем Telegram-канале сообщил и нардеп Алексей Гончаренко. Он написал, что сегодня Гайдай уволился из Луганской областной администрации и вскоре будет его официальное назначение в Казахстан.

Напомним, что сообщения об увольнении Гайдая с должности руководителя ОВА в СМИ появились еще в январе. Тогда чиновник заявил, что нет решения о его отставке, однако он готов работать на другом направлении, если так решит президент.