Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные независимого российского издания «Агентство«.

Как стало известно из источника, Россия планирует в течение семи следующих лет получить особый статус для так называемой Приднестровской молдавской республики. Кроме того, известно, что среди главных целей РФ было выступление государства Молдова в ОДКБ, а также её расширение в ЕАЭС.

Сообщается, что данный план разработали ещё осенью 2021 года. В нём присутствуют разные пункты, которые должны быть выполнены к 2022, 2025 и 2030 годам.

К примеру, до 2025 Кремль должен сформировать пророссийские настроения среди местной молдавской элиты, а уже к 2030 Приднестровье должно получить особый статус. Помимо этого, всё это время РФ должна «оберегать» Молдову от влияния Украины, НАТО, Евросоюза, США и Турции.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Россия оказывает своё влияние на дестабилизацию ситуации в Молдове.