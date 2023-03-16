В своем микроблоге в Twitter представитель Офиса Зеленского озвучил причины инцидента с возгоранием здания Погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону, который произошел в четверг, 16 марта. По предварительным данным на складе ведомства был взрыв, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, любое здание российской Федеральной службы безопасности, которое горит или взрывается, в частности в Ростовской области, свидетельствует о панических настроениях, ослаблении силового контроля и переходе государства-террориста к крупному внутреннему конфликту.

Подоляк добавил, что наша страна не вмешивается в это, но с удовольствием наблюдает.

Ранее в Офисе Зеленского высказались о регулярных «хлопках» на территории страны-агрессора.