В четверг, 16 марта, президент-агрессор выступал на съезде промышленников и предпринимателей РФ в Москве, сделав ряд заявлений об экономических «успехах» страны и «проблемах» на Западе, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на то, что Путин пытался заверить россиян в том, что в первые месяцы полномасштабной войны с Украиной экономика РФ сократилась «примерно на пять процентов», однако за последние восемь месяцев она стала «неуклонно расти». Также глава Кремля заявил, что увеличились и темпы торговли с быстрорастущими рынками.

Диктатор спрогнозировал внутренней экономике государства-террориста устойчивый долгосрочный рост. Российский лидер не видит проблему в том, что западные компании покидают рынок РФ, ведь это якобы позволит заполнить ниши отечественной промышленностью.

Вместе с этим Путин опроверг слова западных аналитиков о том, что российская Федерация столкнется с массовым дефицитом товаров в стране, заявив, что якобы Европа столкнулась с «кризисом» и ей грозит голод.

Американские эксперты считают, что за заявлениями главы РФ об экономических «успехах» стоит попытка успокоить население на фоне мощного санкционного удара Запада.

Путин пытался убедить россиян в том, что ограничительные меры якобы не окажут пагубного влияния на российскую экономику, создавая информационные условия для затяжной войны против Украины и мобилизации граждан в оккупационные войска.

Напомним, что глава Кремля заявил, что якобы западные лидеры предлагают населению переходить с салата и помидоров на репу.