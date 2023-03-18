Как информирует «НБН«, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и летал перед MQ-9 в опасной манере. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он опасен и непрофессионален.

Следует заметить, что разведывательный беспилотник США не представлял угрозы для России в международном воздушном пространстве. Эти беспилотники выполняют свои миссии в Черном море, а по согласованию с украинской стороной мониторят линию разграничения.

Американское политическое руководство назвало этот инцидент проявлением непрофессионализма и безрассудства. Но заметило, что будут продолжать свою деятельность в воздушном и водном пространстве Черного моря.

Если их послание заключалось в том, чтобы сдержать или отказать нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это не удастся. Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране

— заявил CNN координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Беспилотник Reaper является многоцелевым разведывательным аппаратом, работающим в составе Вооруженных Сил США. MQ-9 Reaper относят к беспилотникам тяжелого класса, способным поражать цели на расстоянии более 10 км от своего местонахождения.

Первый Reaper был поставлен ВВС США в марте 2007 года, а уже в октябре аппараты этого типа выполняли боевые задания в Афганистане. Основными преимуществами БПЛА перед самолетами является меньшая стоимость закупок и эксплуатации, а также большая продолжительность полета, безопасность операторов и возможность их посменной работы во время длительных полетов.

На мой взгляд, уничтожение американского БПЛА, систематически находившегося в воздушном пространстве над Черным морем, необходимо, в первую очередь, для российского внутреннего пользователя. Кремлю необходимо показать победу над коллективным Западом и решимость своих намерений по защите территории.

Таким образом Кремль пытается действовать превентивно по отношению к анонсированному украинскому контрнаступлению. Идет своеобразная игра на повышение ставок и напряженности ситуации.

Россия идет ва-банк накануне украинского контрнаступления. Таким образом, они пытаются обозначить свои красные линии, мол Крым — это суверенная территория РФ, любые действия там натолкнутся на решительный ответ. Это своеобразная тактика времен «холодной войны», запуск в ход военных пугалок.

Сходная ситуация происходила в конце 80-х годов прошлого века между советскими и американскими военными кораблями. Речь идет о столкновении бортами в феврале 1988 года в Черном море кораблей Беззаветный и СКР-6 с Йорктаун и Керон. Или более свежая провокация против британского военного корабля HMS Defender, который в 2021 году отправлялся из Одессы в Грузию через прибрежные воды временно оккупированного Крыма.

Ответ США на провокацию РФ скорее всего не ограничится только политическими заявлениями и дипломатическими встречами. С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль постоянно нарушает нормы международного права и провоцирует союзников по НАТО. Однако этот ответ не обязательно может быть в ближайшее время.

Допускаю, что это будет комбинированный ответ, который будет включать в себя усиление экономических санкций, расширение материально-технической помощи для Украины.

То есть мы наконец можем получить то вооружение, о котором просим уже длительный промежуток времени. Речь идет об авиационной компоненте и дальнобойных ракетах.

Напомним, США не исключают возможность передачи Украине современных боевых истребителей. Один из возможных вариантов – это разрешение на реэкспорт из других стран. К слову, до конца 2023 года воздушные силы Австралии планируют снять с вооружения свои истребители F/A-18A/B Hornet. Их сейчас активно заменяют на современные многоцелевые истребители F-35A Lightnings II.

Главной причиной задержки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS называют именно опасения, что это решение станет агрессивным шагом со стороны Вашингтона. Однако, атака на американский разведывательный дрон в международном воздушном пространстве, может стать своеобразным «казус белли» для Байдена.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Пентагон опубликовал видео атаки российского самолета на американский беспилотник