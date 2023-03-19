Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

В заявлении идется о том, что утром, 19 марта войска Российской Федерации обстреляли территорию Сумской области.

Сообщается, что это было две громады. Первая из них — Середино-Будская громада, по которой было около 10 прилетов, в результате чего был повреждён частный дом. Вторая — Новослободская громада, по ней в общей сложности было около 50 прилетов.

Напомним, что временем ранее в Генштабе сообщили о том, что враг пытается взять Авдеевку в кольцо.