О том, что выписанные ордера относительно взятия под стражу президента РФ Владимира Путина, включая и уполномоченную по делам детей в России Марию Львовую-Белову, имеют пожизненную силу, пишет «НБН», ссылаясь на заявление прокурора Международного Уголовного Суда в Гааге Карима Хана, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте BBC Radio 4.

В частности, по словам Карима Хана, как Владимир Путин, так и омбудсмен Мария Львовая-Белова не смогут избегать ареста, пока не подойдут к «концу их жизни».

Напомним, что недавно, 17-го марта, Палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МКС), были выданы ордера на аресты вышеуказанных лиц, вследствие причастности фигурантов к множественным военным преступлениям на временно оккупированных территориях нашей страны: незаконным депортациям и перемещению населения, в особенности — несовершеннолетних украинцев.

Ранее наш информационный портал писал, что экс-президент РФ Медведев пригрозил судьям МУС ракетным ударом за ордер на арест Путина.