Медведев пригрозил судьям Международного уголовного суда в Гааге ракетным ударом. Ранее ведомство выдало ордер на арест российского президента-агрессора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей на территорию страны-агрессора, информирует «НБН».

Традиционно свое недовольство зампредседателя Совбеза РФ выразил в своем Telegram-канале. Обращаясь к судьям МУС, российский политик написал, что «все ходят под Богом и ракетами», поэтому возможно представить точечный удар оккупантов гиперзвуковой ракетой «Оникс» по зданию суда в Гааге.

Экс-президент России убежден, что обстрел «убогой международной организации» не спровоцирует войну, поскольку удар по МУС – не атака на население страны НАТО и Альянс якобы испугается столкновения с РФ. В связи с этим, соратник Путина призвал судей «внимательно смотреть в небо».

Напомним, что ранее на выдачу МУС ордера на арест кремлевского диктатора отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала документ гаагского суда «рецептом» и рассказала, повлияет ли он на Россию.