О том, что из-за сегодняшнего неанонсированного визита премьер-министра Фумио Кисиды в Украину, самолеты российских захватчиков (включая два стратегических бомбардировщика ТУ-95, способных нести ядерное оружие), часами летали над акваторией Японского моря, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

В частности, авиация РФ «висела» над Японским морем более семи часов, а прикрытие стратегических бомбардировщиков обеспечивалось экипажами истребителей Су-30СМ и Су-35С. Как утверждают в Минобороны России, эта авиационная группа якобы совершала заранее запланированный полет над указанными международными водами, и при этом вовсе не нарушила какие-либо нормы международного права.

Предполагается, что подобным образом в Москве пытаются снова продемонстрировать свою «мощь», так как авиация России с регулярной постоянностью залетает в международные воды над Арктикой, Северной Атлантикой и Тихим океаном.

Ранее мы писали об очередном «асимметричном ответе» России — почему Кремль хочет созвать Совбез ООН.