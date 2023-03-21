О том, что на этом «неофициальном» саммите ООН, должны будут затронуть вопросы, касающиеся принудительной депортации украинских детей, и это явно вызвано выдачей Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на издание АР.

В частности, по словам посла России в ООН Василия Небензи, страна-агрессор якобы ожидала назначения заседания СБ ООН задолго до вынесения решения судом в Гааге, поскольку в этом апреле, РФ должна возглавлять Совбезе ООН.

Впрочем, как и предполагалось, Небензя считает вопросы относительно детей «полностью раздутыми» и утверждает — Москва даст собственные объяснения на встрече Совета Безопасности, уже 6-го апреля, вероятно, сославшись, что оккупанты попросту «хотели уберечь от опасности, которую могут принести военные действия».

Ранее наш информационный портал писал, что в суде Гааги озвучили, сколько будет действовать выданный ордер на арест Путина.