Как информирует «НБН», свою реакцию Путин озвучил во время брифинга с главой Китая Си Цзиньпином.

Так, диктатор России считает, что решение оборонного ведомства Соединенного Королевства о передаче ВСУ боеприпасов с обедненным ураном является эскалацией ситуации. Более того, он пригрозил определенной «реакцией».

Дословно из заявления Путина:

Видимо, Запад принял решение воевать с Российской Федерацией до последнего украинца. Причем уже не просто на словах, а на деле. Но если это все будет происходить, то соответственно Россия будет вынуждена реагировать.

В это же время Путин не стал уточнять, какой именно будет реакция России.

Напомним, ранее мы уже писали о важном заявлении премьер-министра Великобритании Сунака относительно военной помощи Украине.