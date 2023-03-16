Как информирует «НБН» со ссылкой на правительство Великобритании, глава правительства Сунак считает, что Украинскому государству нужно помочь как можно быстрее изменить ситуацию на фронте.

Согласно его заявлению, этот вопрос уже обсуждался с президентом Украины Зеленским во время состоявшегося 16 февраля разговора по телефону.

Дословно из заявления Сунка:

Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования.

Помимо того, по его словам, Соединенное Королевство Великобритания и в дальнейшем будет оказывать Украине военную помощь.

Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Напомним, ранее Сунак рассказывал, что Украина может получить передовые технологии НАТО.