Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные источника «Лига.нет«.

Как сообщается в источнике, глава Министерства иностранных дел Австрии заявил о том, что Российская Федерация всегда будет оставаться важной для Европы и говорить об обратном даже нет смысла.

Министр убеждён в том, что РФ и Европа не смогут разъединиться, так как у них очень много общего. Кроме того, в пример он привёл российских поэтов Достоевского и Чайковского, заявив, что они всё ещё остаются частью европейской культуры не смотря ни на что.

Также он отметил, что 91% крупных европейских компаний всё ещё продолжают работать на территории России.

Напомним, что временем ранее состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина, во время которой китайский лидер сделал заявление о «мирном плане».