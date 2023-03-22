Российский президент-агрессор Владимир Путин в понедельник, 20 марта, встретился с главой КНР Си Цзиньпином и высказался о «мирном плане» китайского руководства по Украине.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «РИА Новости».

По словам главы Кремля, он внимательно ознакомился с предложениями Пекина по урегулированию «острого кризиса» в соседней стране. Лидер россиян считает, что власти КНР при создании «мирного плана» по Украине отталкивались от «принципов справедливости и соблюдения международного права».

Путин добавил, что Москва якобы всегда открыта для переговоров, о чем знают в Китае.

Ранее кремлевский диктатор прокомментировал информацию о возможных поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Глава РФ пригрозил Украине.