Как информирует «НБН», во время своего видеообращения президент Украины Зеленский заявил, что, по его мнению, Российскую Федерацию невозможно остановить ничем иным, кроме одного – победы Украины.

Дословно из заявления президента Украины:

В мире сейчас нет субъекта, который бы не чувствовал то, что сейчас Россия проигрывает эту войну. Это уже все хорошо понимают. Каждый российский убийца должен понимать, что ордер на арест – это лучшее, что может произойти с ним.

В это же время лидер нашей страны добавил, что Украинское государство в обязательном порядке победит в войне, начатой Россией. Более того, все российские удары получат военный, политический и юридический ответ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Зеленский посетил военных в зоне боевых действий.