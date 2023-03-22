О том, что США предварительно известили власти Китая — любое поползновение, касающееся поставок вооружений стране-агрессору, как минимум, приведет к «значительной озабоченности» Госдепартамента, а потом и к «соответствующим» действиям, пишет «НБН», ссылаясь на «Голос Америки».

Подобное заявление было озвучено сразу после окончания 2-дневных переговоров российского диктатора Путина и несменного председателя Китая Си Цзиньпина в Москве, во время которых, оба лидера государств пообещали другу другу и далее «укреплять двустороннее партнерство».

По словам представителя Госдепартамента Веданта Пателя, «любые шаги», предпринятые со стороны Китая, вследствие которых РФ может получить «помощь летального характера», будут расцениваться как «глубоко проблематичные и вызовут значительную озабоченность у США». Таким образом, попросту будут вынуждены принять «соответствующие меры», в том случае, если Пекин «пересечет определенную линию».

Патель в очередной раз подчеркнул:

Эта война могла бы закончиться сегодня, если бы Россия вывела свои войска из Украины.

Ранее наш информационный портал писал, как в Белом Доме раскритиковали «мирный план» Китая, указав на «грехи» Пекина в отношении России.