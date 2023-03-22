Представитель Белого дома заявил, что в Вашингтоне не рассматривают Китай как беспристрастного посредника между Украиной и Российской Федерацией, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам спикера Совета нацбезопасности США, китайское руководство до сих пор не осудило вторжение российских войск в Украину. Кроме того, Пекин также поддерживает торговые отношения с государством-террористом.

Кирби уточнил, что КНР продолжает покупать у Москвы нефть, несмотря на то, что западные страны ввели санкции в отношении энергетики страны-агрессора, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну.

Ранее в Белом доме рассказали, что должен знать кремлевский диктатор Владимир Путин об «успехах» своей армии на фронте в Украине.