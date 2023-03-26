Как информирует «НБН«, об этом сказано в материале издания Focus online.

В том числе, известно, что представители немецких органов безопасности пришли к выводу, что представители российского дипломатического корпуса могут воспользоваться своим иммунитетом, чтобы вербовать немецких информаторов, представляющих сферу политики, науки и бизнеса, а также Вооруженных сил. Все это направлено на агентурные, дезинформационные и диверсионные операции.

Журналисты издания подчеркивают, что комплектация резиденций секретных служб РФ, размещенных в посольстве в Берлине и некоторых других консульствах, сильнее, чем в период холодной войны. Сейчас их представителями являются примерно 160 офицеров.

Следует напомнить, что 24 марта в Министерстве иностранных дел Эстонии анонсировали высылку из страны представителя российского посольства.