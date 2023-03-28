О том, что только быстрое вхождение Украины в состав Европейского Союза и НАТО сможет гарантировать мир в Европе, как минимум на несколько десятков лет, информирует «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, опубликованное на официальной странице Кабмина Украины.

По словам Кулебы, путь нашей страны к членству в НАТО весьма важен, поскольку Украина – некий донор безопасности для всего евроатлантического сообщества. Кроме того, только благодаря действиям государств-партнеров, украинцы способны удерживать продвижение РФ — наиболее «деструктивную и агрессивную силу за всю современную историю».

Таким образом, «вступление Украины в НАТО» не только интересы нашей страны, «но и самого Альянса». Помимо всего вышеуказанного, Дмитрий Кулеба не прекращает надеяться, что на саммите НАТО в Вильнюсе примут долгожданное решение, так как и в Альянсе тоже готовы видеть Украину среди своих членов, и это даст возможность «переформатировать глобальную архитектуру безопасности» и дать гарантии безопасности «европейскому континенту на десятилетия вперед».

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