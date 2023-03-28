В эфире «24 канала» политический деятель объяснил, что, угрожая разместить ядерное оружие на территории Республики Беларусь, глава Кремля хотел, чтобы мир его снова стал воспринимать всерьез и перестал помогать Украине, информирует «НБН».

По словам Рашкина, такое заявление Путина можно рассматривать как шантаж, если он действительно завезет в РБ ядерное оружие, и как блеф – если диктатор не сделает этого.

Американский депутат отметил, что подобные угрозы российского лидера показывают Минобороны США, что с проблемой нужно будет разбираться через 2-3 месяца, при приближении даты, определенной главой РФ. До этого момента многое может измениться, как и на поле боя в Украине, так и внутри страны-агрессора.

Политик заверил, что никто на Западе не намерен вести с президентом России переговоры, а только обмениваться угрозами с Москвой. Озвучивая конкретную дату, диктатор называет свою «цену» и хочет, чтобы с ним торговались. Однако если Путин не разместит ядерное оружие в Беларуси, его очередная попытка шантажа превратится в блеф.

Ранее на ядерные угрозы Путина отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.