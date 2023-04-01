Об этом информирует «НБН«, со ссылкой издание «Defense One«.

Так, с источника становится известно, что генерал Марк Милли считает, что скорее всего Вооружённые силы Украины не смогут победить армию Российской Федерации в этом году.

Своё мнение американский генерал объяснил тем, что на данный момент на территории Украины находится очень большое количество российских военных, поэтому выгнать их и освободить все оккупированные территории включительно с Крымом и Донбассом будет очень сложно.

Генерал отмечает, что это очень важная и по совместительству очень сложная военная задача, поэтому он считает, что в ближайшей перспективе этого года освободить все оккупированные территории Украине не удастся, но всё же Милли отметил, что он не считает это невозможным, а скорее маловероятным.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Крыму началась паника, так как коллаборанты ожидают прихода ВСУ.