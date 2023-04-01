Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Минобороны Британии.

В отчёте говорится о том, что 11 января 2023 года глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов взял на себя командование так называемой «специальной военной операцией». Таким образом Герасимов хотел увеличить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Спустя 80 дней можно сказать о том, что Валерий Герасимов не смог значительно улучшить ситуацию российской армии на фронте, так как успехи на фронте отсутствуют. Российская армия за это время смогла взять лишь небольшое количество населённых пунктов, при этом она понесла очень серьезные потери, которые составляют десятки тысяч человек личного состава. Таким образом, армия России потеряла преимущество в количестве военных, которое им удалось получить в ходе частичной мобилизации.

Примечательно, что Валерий Герасимов пребывает на посту глав Генерального штаба армии Российской Федерации уже около 10 лет, но в ходе российско-украинской войны терпит серьезные неудачи. При всём этом высшее политическое руководство РФ продолжает доверять Герасимову.

Отметим, что ранее мы писали о том, что генерал Марк Милли оценил шансы ВСУ на освобождение территорий в этом году.