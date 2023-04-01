Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.

Как стало известно из источника, украинский лидер считает, что одной из площадок, где может базироваться специальный трибунал, который будет судить преступления Путина и его сообщников может стать сам город Буча.

Президент считает, что такое решение может стать довольно символичным, так как именно в Буче российские преступники совершили большое количество убийств мирных жителей, среди которых были женщины, пожилые люди и даже маленькие дети. Поэтому для каждого украинца Буча является очень важным городом.

Помимо этого президент Украины высказал свою благодарность всем участникам Бучанского саммита, среди них были представители аж 50 стран.

Также отдельно стоит отметить, что Владимир Зеленский поблагодарил журналистом за то, что они очень качественно освещали те события, которые происходили в Буче. Благодаря работе журналистов весь мир смог узнать о том, какая российская армия на самом деле и о их кровавых преступлениях.

Следует отметить, что ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины отрегулировали на мирное предложение Лукашенко.