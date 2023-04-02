Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.

Ермак сообщил, что из-за обстрелов армией Российской Федерации города Константиновка было повреждено 16 многоэтажных домов, 8 частных домов, здание налоговой инспекции города Константиновка, дошкольное учреждение, а также газовые трубы и несколько автомобилей.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из-за этого обстрела в городе было ранено 8 человек, так же как минимум 6 из них погибли.

Помимо этого, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко поделился информацией о том, что российские оккупанты нанесли удар прямо по центру Константиновку.

На данный момент точная информация о количестве погибших и раненых после обстрела Константиновки уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сети появилось видео уничтожения украинскими военными четырех российских БМП.