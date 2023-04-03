В рубрике «Точка зрения» издания «Радио Свобода» Портников обратил внимание на то, что самопровозглашенный президент РБ в своем выступлении к народу 31 марта заострял внимание на Украине, информирует «НБН».

В частности, Лукашенко предложил альтернативу использованию РФ «всей ее могущественности» — договор между Киевом и Москвой о прекращении огня и разведении войск. Журналист считает, что вряд ли диктатор стал призывать к остановке боевых действий без согласования с российским руководством.

Аналогичное предложение по Украине прозвучало и от другого политика – главы правительства Венгрии Виктора Орбана. Премьер-министр предложил властям своей страны принять постановление о прекращении огня, которое практически воспроизводит призыв нелегитимного главы Беларуси.

По словам Портникова, это и есть новый план Кремля, который заключается в ультиматуме: либо Киев останавливает ведение боевых действий, либо РФ нанесет ядерный удар.

Журналист считает, что такое требование свидетельствует о слабости государства-террориста и страхе Москвы перед контрнаступлением ВСУ. Деоккупации украинских территорий руководство РФ пытается предотвратить с помощью политических, а не военных инструментов. Однако, чтобы не демонстрировать свою слабость, Кремль не выступает с «миротворческими» призывами, а его союзники.

Напомним, в ОПУ объяснили, что стоит за предложением Лукашенко прекратить вооруженное противостояние в Украине.