В понедельник, 3 апреля, во время визита в село Ягодное на Черниговщине президент сделал заявление о предстоящей контратаке украинских защитников, которая должна начаться этой весной.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Зеленского, он не может говорить конкретные вещи о контрнаступлении ВСУ, поскольку Украина не хочет давать путинским оккупационным силам возможность подготовиться к шагам и методам защитников по освобождению территорий.

При этом глава государства подчеркнул, что украинские войска осуществят деоккупацию захваченных регионов, отметив, что у «освободителей» еще есть время уйти с нашей территории, в противном случае их уничтожат.

Также президент не стал раскрывать сроки предстоящей контратаки, но заверил, что защитники готовятся, чтобы быть сильными в сражении и освободить нашу землю.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как страна-террорист попытается сорвать контрнаступление ВСУ.