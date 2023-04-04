В интервью британскому изданию The Times чиновник заявил, что Запад должен готовиться к развалу страны-агрессора, как это было ранее с СССР, информирует «НБН».

Секретарь СНБО упомянул о встрече китайского лидера Си Цзиньпина с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве, которая состоялась в марте.

По словам Данилова, это событие подтвердило то, во что давно верила Украина – Российская Федерация ослабевает и начинает разваливаться на части.

Чиновник добавил, что Запад пугает перспектива раздробленности РФ, однако процесс распада государства-террориста уже идет. Он не сомневается, что это будет впечатляюще.

Секретарь СНБО озвучил и сроки развала России, он убежден, что это произойдет в течение трех, пяти или семи лет. Кроме того, Данилов назвал это историческим процессом, который невозможно остановить.

Напомним, что в феврале президент-агрессор Владимир Путин дал понять, что он не исключает сценарий распада его страны.