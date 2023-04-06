В интервью информационному агентству «Укринформ» чиновник заявил, что власти страны-агрессора не отказались от намерения устранить украинского президента, информирует «НБН».

Как отметил секретарь СНБО, в Москве по-прежнему хотят физической и политической ликвидации Зеленского, этот вопрос Кремль не снял с повестки дня.

Данилов объяснил, что спецслужбы страны-агрессора не смогли физически устранить украинского лидера, поэтому сейчас силовики хотят его политически уничтожить.

Чиновник добавил, что россияне активно пытались ликвидировать главу государства в феврале и начале марта. Сейчас покушений стало меньше, однако угроза для жизни Зеленского не исчезла.

Напомним, что президент рассказал, что думает о покушениях россиян на него, «пожалев» кремлевского диктатора Владимира Путина.