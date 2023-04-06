О том, что в основном сценарии действий, вызвавшем повреждения трубопроводов «Nord Stream» в сентябре 2022-го года, более вероятна причастность определенных госструктур, поскольку инициатива, исходящая от частных лиц, возможна лишь в теории, пишет «НБН», ссылаясь на заявление шведского прокурора Матса Люнгквиса, опубликованное агентством Reuters.

По словам Люнгквиса, согласно этому «четкому основному сценарию», в подрыве газопроводов скорее участвовала группа, которая финансировалась правительством какого-то государства, но и причастность независимых лиц все еще «теоретически возможна». Кроме того, количество и тип взрывчатого вещества, используемого при взрывах, уже исключает «значительную часть действующих лиц», то есть, похоже, расследование подходит к финальному этапу.

Отметим, что прокурор Швеции утверждал: данный инцидент является «открытой ареной» для различных попыток оказать политическое давление, но все подобные противоречивые «версии не влияют на текущее расследование, основанное на фактах и информации, полученной в результате тщательного анализа, осмотра места происшествия и сотрудничества властей Швеции с другими странами».

Ранее мы писали, почему власти Болгарии закрыли все свои порты для судов Российской Федерации.