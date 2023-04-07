Как информирует «НБН», в пресс-службе СНБО отмечается, что во время заседаний Ставки Верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления Вооруженных сил Украины, о чем говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данлов.

Согласно словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от множества факторов. Как следствие, высшее военно-политическое руководство нашей страны имеет сразу несколько вариантов развития событий.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

Нами анализируется не только состояние нашей армии, но также и ситуация у врага.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов рассказал о покушении на Зеленского.