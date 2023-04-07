Издание Financial Times, ссылаясь на чиновников, которые осведомлены в этом вопросе, сообщило, что Венгрия, Германия и США не поддерживают предоставление Украине «дорожной карты» для интеграции в НАТО, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что представители стран на саммите Североатлантического Альянса, который сейчас проходит в Литве, интенсивно дискутируют относительно того, что именно предлагать Киеву. При этом все участники встречи убеждены, что сейчас нельзя «всерьез» говорить о предоставлении Украине членства в блоке, пока не завершится война с РФ.

Руководство Эстонии, Литвы, Латвии и Польши намерено предложить украинским властям «политический» путь к интеграции в НАТО, в то же время Венгрия, ФРГ и США не поддерживают эту инициативу.

Напомним, в МИД Чехии высказались о вступлении Украины в Альянс, рассказав, поможет ли это стране в решении проблем.