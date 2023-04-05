О том, что в Праге максимально поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО, но полагают — подобный шаг сам по себе не поможет разрешить все настоящие проблемы Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского, опубликованное в местном издании ČTK.

По словам Липавского, даже если Украина прямо сейчас станет членом НАТО, это не поспособствует «автоматическому» устранению всех проблем. В частности, министр иностранных дел Чехии уверен – сейчас государства-члены Североатлантического Альянса просто обязаны сосредоточиться на расширении объемов военной помощи для Украины, не забывая и о внесении средств в фонды на закупку военной техники и различного нелетального оборудования.

При всем этом, присоединение Украины к НАТО, глава внешнеполитического ведомства Чехии считает «более отдаленной тематикой».

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