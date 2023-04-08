Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Министерство обороны РФ.

Как стало известно, представители Министерства обороны Российской Федерации заявили о том, что вскоре по территории Сумской области может быть совершена химическая атака. В этом они традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины.

Известно, что представители российского оборонного ведомства сообщили, что так называемая «атака» по Сумской области организована Офисом президента Украины, якобы с целью обвинения и дискредитации российской армии на международной арене.

Помимо этого они пишут, что в ОПУ якобы планируют инсценировать провокацию с применением химических веществ, позже, по словам Минобороны, представители украинских властей обвинят в этом Российскую Федерацию на заседании Совета безопасности ООН. Стоит отметить, что в случаях, когда российские представители делали подобные заявления в ближайшее время они сами совершали такие провокации.

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