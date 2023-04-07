О том, что планирование скорого контрнаступления ВСУ, так и осталось особо секретной информацией, доступом к которой располагает ограниченный круг людей, и любые финальные решения станут принимать исключительно в наиважнейший миг, так как существуют определенные протоколы безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Андреем Юсовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, все подобные сведения являются «сверхсекретной информацией», которой обмениваются со «множеством партнеров», однако «окончательное решение» примут в только Украине, и, в первую очередь, это «украинское военно-политическое руководство», безусловно включающее «верховного главнокомандующего Владимира Зеленского», определяющего, когда именно наступит «судьбоносный последний момент».

Ранее мы писали, что Блинкен спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ и высказался о деоккупации Крыма.