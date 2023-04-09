Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ОК «Север».

Так, в заявлении представителей оперативного командования «Север» говорится о том, что 9 апреля, приблизительно в 11:54 армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по населенному пункту Гремяч Черниговской области.

Главной целью данного запуска ракеты эксперты считают разрушение инфраструктуры населённого пункта, также известно, что сама ракета была выпущена с самолёта, который находился на территории Российской Федерации.

О том, есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного удара в ОК «Север» не сообщили.

Также стоит отметить, что 9 апреля над территорией соседней Сумской области Вооруженным силам Украины удалось сбить вражеский беспилотный летательный аппарат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что губернатор Белгородской области заявил об обстреле якобы со стороны Украины.